El Ballet Folclórico “Perfume de Carnaval” brilló en el 113° Aniversario de La Banda

Con una espectacular presentación, los bailarines bandeños conquistaron al público en la celebración de su ciudad natal.

Hoy 10:00

La Banda celebró su 113° aniversario con una noche llena de arte y tradición, destacándose la actuación del Ballet Folclórico “Perfume de Carnaval”. Bajo la dirección general del Dr. Ahmed Azef y la dirección artística del profesor Sebastián Ramírez, este ballet dejó su huella en el escenario "Domingo Bravo", donde presentaron un repertorio de bailes de su reciente gira por Europa, visitando países como Turquía, Polonia y República Checa.

El Ballet “Perfume de Carnaval” lleva 18 años de trayectoria y su participación en los festejos de La Banda fue un momento muy esperado. En su gira por Europa, el grupo se consagró ganador del 71° Festival Internacional Serben y Kostelec en República Checa, lo que consolidó aún más su prestigio internacional.

La presentación en La Banda, que contó con la intervención de 35 bailarines, fue un derroche de talento y emoción. Los cuadros de baile, que reflejaron la riqueza de la cultura local, fueron seguidos con gran atención y admiración por el público, que vibró con cada paso.

El Dr. Ahmed Azef, director general del ballet, destacó el compromiso y el vínculo que el grupo tiene con la ciudad de La Banda. "Entre nuestros componentes, tenemos un 50% de bandeños y eso es muy importante para nosotros porque no cerramos nuestro espacio", expresó, resaltando que la unidad cultural de la provincia es uno de los pilares del ballet.

Azef también recordó su formación artística en La Banda y la importancia que tiene la ciudad en su vida y carrera. "Nosotros nos sentimos bandeños, yo tengo parte de mi formación artística aquí en la ciudad de La Banda, y con mucho orgullo lo menciono siempre a donde vamos", manifestó emocionado.

La presentación del Ballet Folclórico “Perfume de Carnaval” no solo fue un espectáculo de danza, sino también un homenaje a la ciudad y su gente. Con su participación, dejaron claro que, más allá del éxito internacional, siempre llevarán a La Banda en su corazón y en cada escenario donde se presenten.

"Estos espacios de encuentro, de convivencia, son muy importantes para todos", concluyó Azef, subrayando la importancia de las festividades y los eventos culturales como un punto de unión para los bandeños.