"Este es el peor gobierno nacional que hemos tenido los jubilados"

Así lo expresó el candidato a gobernador por el Frente Ciudadanos, Carlos Casagrande, durante una charla con Radio Panorama.

Hoy 13:32

El candidato a gobernador por el Frente Ciudadanos, Carlos Casagrande, criticó duramente al presidente Javier Milei y aseguró que la situación de los jubilados es la peor en décadas.

En diálogo con Radio Panorama, Casagrande afirmó: “No escuché al presidente porque ya sabía. Cuando una persona miente una vez, va a mentir siempre. Él ha llegado mintiendo al pueblo y a la Nación, en especial a los jubilados de los que habló durante toda su campaña. Desde el primer momento no le he creído”.

El dirigente sostuvo que los adultos mayores son los más perjudicados: “El jubilado siempre ha sido olvidado por los gobiernos, nunca se le dio lo que realmente necesita y por lo que ha aportado a lo largo de los años. Pero este fue el peor gobierno nacional que hemos tenido, el peor de todos. Me baso en los números: desde que llegó Milei nunca nos dio más que el 1,7% y en el año estamos por debajo del 60% de lo que recibíamos anualmente”.

Casagrande también cuestionó el impacto en la salud: “Todo se agrava por cómo está la situación del área, porque los precios de los medicamentos quedaron liberados y tenemos que pagar un plus porque estamos muy descuidados por las obras sociales”.

“Los jubilados solo importan en campaña”

El candidato aseguró que las promesas de campaña suelen desvanecerse tras las elecciones: “Los gobiernos se olvidan de los jubilados cuando pasa una elección. Duele mucho porque hemos tenido una vida de lucha y sacrificio. A pesar de que ahora se haga el buenito, todo su entorno es muy agresivo. Es muy triste ver que Argentina esté representada por personas tan agresivas y que el mundo entero nos mire mal por esa forma de hablar vulgar”.

Sobre las jubilaciones sin aportes

Consultado sobre la polémica por las jubilaciones otorgadas a quienes no realizaron aportes, Casagrande fue categórico: “Hay muchas personas que trabajaron en negro y los empresarios no hicieron los aportes, aunque figuraban en los recibos. La caja de jubilación es un fondo solidario que puede ayudar a otras personas y no hay que ser egoísta. Lo que sí me molesta son quienes nunca trabajaron ni aportaron”.

Y agregó: “Incluso las amas de casa tuvieron un rol más importante que el de los hombres que salían a trabajar. Lo que más se escucha que se quejan son los que más evadieron impuestos. Tenemos que dejar de mirar mal a la clase media para abajo y trabajar para mejorar la situación”.