La cartelera del Renzi se renueva con dos estrenos del Espacio INCAA

Del 18 al 24 de septiembre, el Cine Teatro Municipal Renzi ofrecerá dos estrenos nacionales y una variada oferta de películas internacionales, incluyendo producciones de terror y anime.

Hoy 14:57

El Cine Teatro Municipal Renzi de la ciudad de La Banda renueva su cartelera desde el jueves 18 hasta el miércoles 24 de septiembre, con dos estrenos de producción nacional dentro del Espacio INCAA.

El 18 y 20 de septiembre, se proyectará “Verano Trippin” a las 20:00. Ambientada en un pintoresco pueblo de la Patagonia, la película sigue a dos amigas adolescentes que buscan escapar de la rutina del verano. Lo que comienza como una aventura emocionante se convierte en una situación peligrosa marcada por traiciones, poniendo a prueba su amistad.

Por otro lado, el 19 y 21 de septiembre, será el turno de “Siempre vuelven”, también a las 20:00. Esta película cuenta la historia de Emilio, un joven que enfrenta el dolor de la muerte de su madre, junto con una herencia maldita y el descubrimiento de un amor. A los 18 años, Emilio se siente desconcertado al darse cuenta de que el destino puede depender de algo tan frágil como el vuelo de una paloma.

Además de los estrenos nacionales, la cartelera incluye una oferta para todos los gustos. “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba: Castillo Infinito” se proyectará a las 17:00. Este filme adapta el decimoprimero y último arco del popular manga, con la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, enfrentando a los héroes contra el villano Muzan Kibutsuji.

Finalmente, para los fanáticos del cine de terror, “El Conjuro 4: Últimos Ritos” continuará en cartelera a las 21:35. En esta nueva entrega, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un aterrador caso relacionado con criaturas misteriosas, resolviéndolo todo por última vez.