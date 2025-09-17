David Véliz tras el desahogo ante Racing de Córdoba: "Nos merecíamos este triunfo"

El volante de Güemes destacó la importancia de sumar en la lucha por la permanencia y ya piensa en el próximo duelo ante Quilmes.
Después del triunfo 1-0 que permitió a Güemes salir de la zona de descenso, David Veliz analizó el presente del equipo santiagueño en la Primera Nacional.
"Contentos por el equipo y el rendimiento, nos merecíamos este triunfo y más para la gente que viene a acompañar" expresó el mediocampista.
Además, destacó la importancia de la concentración en cada partido: "Todos los partidos son finales y hay que jugar como tal, pero hay que ir paso a paso. Ahora hay que enfocarse en Quilmes".
Veliz también resaltó los aspectos a mejorar: "Tuvimos un lindo primer tiempo, pero si estábamos más finos podríamos haber concretado más".
Próximo compromiso de Güemes:
El equipo se ubica 15º con 33 puntos tras 6 victorias, 15 empates y 10 derrotas, y buscará mantenerse fuera de la zona de descenso en los próximos encuentros frente a San Miguel (L) y Almagro (V).