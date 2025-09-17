David Véliz tras el desahogo ante Racing de Córdoba: "Nos merecíamos este triunfo"

El volante de Güemes destacó la importancia de sumar en la lucha por la permanencia y ya piensa en el próximo duelo ante Quilmes.

Hoy 20:57

Después del triunfo 1-0 que permitió a Güemes salir de la zona de descenso, David Veliz analizó el presente del equipo santiagueño en la Primera Nacional.

"Contentos por el equipo y el rendimiento, nos merecíamos este triunfo y más para la gente que viene a acompañar" expresó el mediocampista.

Además, destacó la importancia de la concentración en cada partido: "Todos los partidos son finales y hay que jugar como tal, pero hay que ir paso a paso. Ahora hay que enfocarse en Quilmes".

Veliz también resaltó los aspectos a mejorar: "Tuvimos un lindo primer tiempo, pero si estábamos más finos podríamos haber concretado más".

Próximo compromiso de Güemes:

Fecha y hora: Lunes 22 de septiembre – 21:05

Lunes 22 de septiembre – 21:05 Rival: Quilmes (V)

Quilmes (V) Árbitro: Bruno Amiconi

Bruno Amiconi Asistente 1: Maximiliano Castelli

Maximiliano Castelli Asistente 2: Gerardo Lencina

Gerardo Lencina Cuarto árbitro: Damián Rubino

El equipo se ubica 15º con 33 puntos tras 6 victorias, 15 empates y 10 derrotas, y buscará mantenerse fuera de la zona de descenso en los próximos encuentros frente a San Miguel (L) y Almagro (V).