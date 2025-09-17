GeoMetriCard: el ingenioso invento de un profesor para captar la atención de los alumnos

El profesor Martín Cascales, con más de 13 años de experiencia, creó una tarjeta geométrica que facilita el aprendizaje y capta la atención de los estudiantes, una herramienta que se ha convertido en un éxito en distintas provincias.

Hoy 15:37

En el marco del Día del Profesor, entrevistaron al profesor de matemáticas y física, Martín Cascales, quien compartió con Noticiero 7 su experiencia sobre cómo captar la atención de los estudiantes en un contexto donde este desafío se vuelve cada vez más difícil.

"Para mí, ser profesor es un gran desafío", comenzó Cascales. "Es una profesión muy gratificante pero con una gran responsabilidad. De nosotros depende el aprendizaje de los alumnos". Con más de 13 años frente a un aula, el profesor explicó cómo las dificultades en la atención de los estudiantes se han intensificado con el tiempo.

Uno de los momentos que lo inspiró a innovar fue cuando observó que muchos alumnos no tenían los materiales necesarios para trabajar. "Me di cuenta que los chicos usaban, en su mayoría, la tarjeta del colectivo como regla, por ejemplo, para subrayar", explicó.

A partir de esa observación, el profesor tuvo la idea de hacer algo práctico y útil, por lo que decidió pedir a los alumnos que marcaran puntos con sus tarjetas de colectivo para trazar las figuras geométricas necesarias en clase. Fue así como nació la "GeoMetriCard", una tarjeta de geometría con cinco funciones diferentes y con el mismo tamaño y forma que una tarjeta de colectivo.

Este invento tiene dos versiones: una para estudiantes, de tamaño estándar, y otra para profesores, más grande y especialmente diseñada para facilitar el trabajo en la pizarra. Ambas están hechas con materiales resistentes, lo que asegura su durabilidad incluso si se caen.

"Este proyecto ya lleva 7 años de desarrollo. El nombre fue elegido por los propios alumnos, y todos los detalles que se incorporaron al diseño fueron el resultado de sus sugerencias durante el uso", contó Cascales. Además, explicó que cada color de la tarjeta cumple una función específica, lo que también ayuda a los estudiantes a mejorar su concentración.

El proyecto, que ya ha tenido una gran acogida en distintas provincias, sigue en constante evolución. El profesor Cascales tiene como meta que GeoMetriCard sea impresa en las tarjetas SUBE, para que los estudiantes nunca olviden llevarla consigo, ya que la utilizarían a diario al viajar en colectivo.