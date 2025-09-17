Elías Suárez: “Los jóvenes deben prepararse para ser protagonistas”

Así lo expresó este miércoles por la mañana, durante la visita que realizó al Nodo Tecnológico, donde acompañó al gobernador Gerardo en su visita a la Muestra Anual del Programa Escala Metas.

Hoy 15:59

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, alentó a los jóvenes santiagueños a asumir el protagonismo para ayudar en la construcción de una sociedad con más oportunidades para todos.

Así lo expresó este miércoles por la mañana, durante la visita que realizó al Nodo Tecnológico, donde acompañó al gobernador Gerardo en su visita a la Muestra Anual del Programa Escala Metas, que lleva adelante el Ministerio de Educación y está destinado a estudiantes de la ruralidad que cursan el secundario en los agrupamientos bajo la modalidad de itinerancia.

Este programa impulsado por el Gobierno de la provincia tiene como objetivo dotar a los estudiantes de herramientas con las cuales se pueden capacitar en diversos oficios, incorporando tecnología e innovación mediante el uso de las materias primas de su zona.

Suárez expresó su satisfacción por el nivel exhibido en cada uno de los trabajos presentados por los estudiantes junto con sus profesores, a quienes saludó en su día y agradeció por su compromiso con la formación de tantos chicos.

Durante el recorrido por la muestra el jefe de Gabinete pudo conversar con los jóvenes provenientes de distintos puntos de la geografía santiagueña y transmitirles “que lo más valioso del programa es el aprendizaje, la experiencia de asumir el protagonismo como jóvenes emprendedores”.