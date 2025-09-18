Angelina Jolie será la gran estrella del Festival de San Sebastián al co-presentar Couture

La actriz nominada al Globo de Oro se sumará a la Competencia Oficial del festival para presentar el drama dirigido por Alice Winocour, que llegará a la plataforma Paramount+ el 10 de octubre.

La estrella de Hollywood Angelina Jolie elevará el nivel del Festival de San Sebastián cuando co-presente el 21 de septiembre la película Couture, del director francés Alice Winocour, incluida en la Competencia Oficial. La actriz compartirá la presentación con sus co-protagonistas Louis Garrel y Garance Marillier, así como con los actores ya confirmados Anyier Anei y Ella Rumpf.

El filme sigue a Maxine Walker, una directora gótica de películas independientes de terror, quien recibe una misteriosa caja durante la Semana de la Moda de París con instrucciones extrañas que la sumergen en una pesadilla. Durante la historia, Maxine debe enfrentarse no solo a los horrores externos, sino también a la oscuridad dentro de sí misma, mientras lidia con el diagnóstico de cáncer de mama.

Couture tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto, donde recibió críticas mixtas. Sin embargo, la actuación de Jolie fue destacada: "Jolie, inspirándose en su historia familiar con el cáncer, ofrece una actuación vívida, dotando a Maxine de energía y luego de un miedo y dolor a los que no podemos ser indiferentes", señaló Variety. La publicación también incluyó la película entre los títulos internacionales más relevantes a seguir.

La película está escrita y dirigida por Bryan Bertino, creador de la franquicia Los extraños, y cuenta con producción ejecutiva de Melinda Whitaker y Shane Boucher, con Bertino y Richard Suckle como productores. El reparto incluye a Mary McCormack, Rachel Blanchard, Kathryn Hunter, Karen Cliche, Emily Mitchell, Devyn Nekoda, Klea Scott y Kristen Pepper.

Antes del estreno en Toronto, Couture ya había generado interés en ventas internacionales, con preventas confirmadas en India/Pakistán con Lionsgate Play, Italia con Plaion Pictures Italy, España con Avalon y Latinoamérica con Synapse Distribution. En Francia, la distribución estará a cargo de Pathé.

Jolie se suma a otras estrellas que serán homenajeadas en el festival, como Jennifer Lawrence, quien recibirá el Premio Donostia a la Trayectoria el 26 de septiembre. También se esperan las participaciones de Colin Farrell, Matt Dillon, Juliette Binoche, Richard Linklater, Olivier Assayas y Walter Salles, este último galardonado con el Premio FIPRESCI Internacional de la Crítica por I’m Still Here.