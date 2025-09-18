Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2025 | 26º
X
Locales

La UCSE invita a una nueva edición del Ciclo de Talleres para Emprendedores Exitosos

El miércoles 24 de septiembre, la institución presentará de forma gratuita “Contar para Emprender: herramientas contables para emprendedores”, para brindar herramientas contables y de cobro digital a emprendedores y artesanos.

Hoy 11:30
Cobro digital

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) realizará el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 18:00, el taller “Contar para Emprender: Herramientas contables para emprendedores”, en el Aula 10 de la universidad. La actividad es parte del Ciclo de Talleres para Emprendedores Exitosos 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro estará a cargo de las CPN Mariana López y Erica González, quienes abordarán conceptos clave de la gestión contable para emprendedores. Además, se presentarán herramientas de cobro digital que facilitarán la administración de proyectos y la sostenibilidad de los negocios locales.

El taller es gratuito, se dicta de manera presencial y ofrece certificación de asistencia. Los interesados deben inscribirse previamente haciendo clic aquí.

Para consultas, pueden escribir a: feria.artesanal@ucse.edu.ar.

TEMAS Emprendimiento Universidad Católica de Santiago del Estero UCSE Economia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Celebrando sus 60 años, Canal 7 transmitirá la final del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña
  2. 2. River perdió con Palmeiras y las redes explotaron: los mejores memes
  3. 3. Insólito momento en el Monumental: River celebró un penal que nunca existió ante Palmeiras
  4. 4. River vs. Palmeiras: cuándo es la revancha y qué necesita para clasificar a semifinales
  5. 5. El tiempo para este jueves 18 de septiembre en Santiago del Estero: nublaco y con 33ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT