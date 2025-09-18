La UCSE invita a una nueva edición del Ciclo de Talleres para Emprendedores Exitosos

El miércoles 24 de septiembre, la institución presentará de forma gratuita “Contar para Emprender: herramientas contables para emprendedores”, para brindar herramientas contables y de cobro digital a emprendedores y artesanos.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) realizará el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 18:00, el taller “Contar para Emprender: Herramientas contables para emprendedores”, en el Aula 10 de la universidad. La actividad es parte del Ciclo de Talleres para Emprendedores Exitosos 2025.

El encuentro estará a cargo de las CPN Mariana López y Erica González, quienes abordarán conceptos clave de la gestión contable para emprendedores. Además, se presentarán herramientas de cobro digital que facilitarán la administración de proyectos y la sostenibilidad de los negocios locales.

El taller es gratuito, se dicta de manera presencial y ofrece certificación de asistencia. Los interesados deben inscribirse previamente haciendo clic aquí .

Para consultas, pueden escribir a: feria.artesanal@ucse.edu.ar.