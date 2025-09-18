La Municipalidad de La Banda informó sobre la falta de insumos en la emisión de licencias de conducir

La funcionaria explicó que la falta de insumos enviados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial afecta la entrega de licencias físicas, aunque se garantiza la validez de la licencia digital a través de la app Mi Argentina. Piden a los vecinos iniciar los trámites con anticipación y recuerdan que el proceso es personal.

Hoy 12:31

La coordinadora del área de Tránsito de la Municipalidad de La Banda, Norma Paz Soria, brindó detalles sobre la situación actual en torno a la emisión y renovación de licencias de conducir, en el marco de la falta de insumos que afecta a distintos centros emisores de todo el país.

Al respecto, la funcionaria explicó que el inconveniente se debe a la deficiencia en la provisión de recursos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo nacional que provee los elementos necesarios para la impresión de las licencias.

“Los recursos no solo consisten en la tarjeta física, sino también en insumos específicos como cintas, laminadores y los materiales indispensables para que la impresora especial funcione. Desde el inicio de la gestión del presidente Milei venimos con esta dificultad, que no solo se da en La Banda, sino también en otros centros emisores de Santiago del Estero y del país”, señaló.

Ante esta situación, la Municipalidad aclara que los vecinos pueden circular con la licencia digital a través de la App Mi Argentina, la cual se habilita una vez completadas todas las etapas del trámite.

“Emitimos una constancia oficial que deja en claro que, por falta de recursos enviados por Nación, se expide la licencia digital como documento válido para conducir. Cuando recibamos nuevos plásticos, se entregarán a quienes ya cuenten con esta constancia”, explicó Paz Soria.

Desde el área de Tránsito recomiendan a la comunidad iniciar sus trámites con suficiente anticipación: 60 días antes del vencimiento de la licencia ya se puede comenzar el proceso; La documentación necesaria, como el libre deuda del Tribunal de Faltas, se obtiene en un día, mientras que los turnos médicos pueden tener demoras justamente por la alta demanda; los pocos plásticos que se reciben son entregados respetando el orden de inicio de los trámites, priorizando a quienes se presentaron primero.

“Pedimos a los vecinos paciencia y comprensión, porque hacemos todos los reclamos en tiempo y forma, tanto por correo electrónico como por vía telefónica, pero no obtenemos respuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Mientras tanto, la licencia digital es plenamente válida y garantiza la posibilidad de circular sin inconvenientes”, concluyó la funcionaria.

Se recuerda que el trámite de las licencias de conducir es personal, excluyendo así a toda persona ajena a quien la solicite y salvaguardando a la población de posibles estafas.