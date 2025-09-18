“La Banda Corre”: la entrega de kits y acreditaciones iniciará mañana en la Escuela de Robótica

La Municipalidad de La Banda, a través de la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, se encuentra definiendo detalles de este convocante evento deportivo que ya tiene más de mil inscriptos locales y de diferentes puntos del país.

Hoy 12:34

La ciudad de La Banda palpita el inicio de la “2° Edición de la Maratón La Banda Corre” con la entrega de kits y acreditaciones que se realizará el viernes 19 y sábado 20 en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica, sita en Avenida Besares 262.

Cabe destacar, que las acreditaciones y entrega de kits están compuestos por una remera oficial y una medalla finisher y serán los días viernes 19 de 9 a 21 y sábado 20 de 9 a 18. Cabe destacar, que entre los inscriptos se sortearán dos bicicletas MTB rodado 29. Del mismo modo los vecinos podrán disfrutar de feria de emprendedores, juegos, música y sorteos durante los días de las acreditaciones.

Según se anunció, como parte de los festejos por el 113° aniversario de la ciudad, este evento deportivo que ya se consolida como un clásico en la ciudad de La Banda, tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre, con largada puntual a las 8 desde la intersección de Av. Belgrano y calle Pedro León Gallo.

Al respecto, el intendente Nediani destacó: “Este evento no solo promueve el deporte y la vida saludable, sino que también fortalece el sentido de comunidad. Queremos que sea una fiesta para todas las familias bandeñas, con participación de corredores locales, de elite y de distintas provincias, que prestigian esta carrera con su presencia”.

Finalmente, el intendente Nediani expresó: “Invitamos a todos los vecinos y vecinas a sumarse, ya sea corriendo, acompañando o participando de las actividades. Queremos que ´La Banda Corre´ se convierta en un clásico que ponga en valor a nuestra ciudad y al deporte como herramienta de integración”.