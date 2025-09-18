El Santiago del Estero Golf Club se prepara para el Primer Torneo “Los Fundadores”

La competencia a 36 hoyos medal play se disputará este fin de semana, con la participación de jugadores de Santiago, Las Termas y Tucumán, en homenaje a quienes fundaron la institución.

Hoy 13:19

El Santiago del Estero Golf Club será escenario este fin de semana del Primer Torneo “Los Fundadores”, un certamen a 36 hoyos medal play en homenaje a quienes dieron origen a la institución, enclavada en la zona norte de la Capital.

“Será un espectáculo abierto para todos aquellos que quieran jugar y de paso rendirles un justo homenaje a aquellos socios que idearon el proyecto de la práctica del golf en Santiago del Estero”, destacó Ignacio “Nacho” Orieta, referente de la organización e hijo de uno de los fundadores.

La competencia se disputará en dos jornadas: el sábado 20 con horarios de salida previamente asignados y el domingo 21 según el rendimiento de cada jugador en la primera ronda. En ambos casos, las salidas serán a partir de las 8 de la mañana, con cuatro categorías para caballeros y una en damas.

El torneo contará con la participación de golfistas capitalinos, de la ciudad de Las Termas de Río Hondo y posiblemente también de Tucumán. “Hace poquito cumplimos los 55 años del club y nunca les hicimos un homenaje a aquellos que fueron pioneros del golf en Santiago del Estero y que venían de otros rubros”, subrayó Orieta.

Será la primera vez que el club organice un torneo bajo esta denominación, en reconocimiento a figuras como Pedro Orieta, Beatriz Toscano de Orieta, Francisco López y la familia Bustos, entre otros, quienes sentaron las bases del golf en la provincia.