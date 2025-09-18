El Gobierno provincial firmó un convenio con la Fundación Dignamente para promover el desarrollo infantil

En el marco de un acuerdo firmado por el jefe de Gabinete, Elías Suárez, se fortalecerán las actividades de la Fundación Dignamente en Quimilí y Weisburd, con foco en la prevención del maltrato infantil.

Hoy 13:18

En representación del Gobierno de la provincia, el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, firmó este jueves por la mañana un convenio marco de cooperación con la Fundación Dignamente (Familia Conin) para continuar promoviendo el desarrollo integral de la primera infancia y la promoción humana de personas en situación de vulnerabilidad social.

Este convenio tiene como objetivo fortalecer las actividades que desarrolla la Fundación Dignamente con niños y niñas de 0 a 3 años con el fin de prevenir el maltrato infantil en Quimilí y Weisburd, en el departamento Moreno, con profesionales de la educación y la salud en las escuelas pertenecientes a la organización.

Tras la firma del documento, celebrada en Casa de Gobierno, el director de la Fundación Dignamente, Heriberto Roccia, agradeció al jefe de Gabinete y en articulación con la Subsecretaria de Niñez, Adolecencia y Familia, por el apoyo del Gobierno de la provincia y por el interés en la primera infancia.

“En Fundación Dignamente trabajamos en el interior, en Quimilí y en Weisburd, haciendo foco en la primera etapa de la vida que es tan determinante; más del 85% de las conexiones neuronales ocurren en ese período, antes de los 4 años, y hay algo que es clave: trabajar con los niños y niñas pero también con educación de los padres o cuidadores”, precisó.

Según indicó, actualmente asisten más de 50 familias a las Escuelas Dignamente, donde trabajan 40 profesionales especialmente de la salud y la educación.

Dijo: “Tenemos salas de uno, salas de dos, salas de tres años con distintos profesionales de educación y equipos interdisciplinarios para cuando detectamos problemáticas complejas, abordarlas con ellos, tanto de la salud física como la salud mental”.

Resaltó además que próximamente será inaugurado un nuevo espacio en Weisburd para recibir a más familias.