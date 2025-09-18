Sin Lamine Yamal, Barcelona debutó con una victoria en la Champions ante el Newcastle

El equipo de Hansi Flick se impuso por 2 a 1 en el St James' Park en Inglaterra.

Hoy 18:20

En el inicio de la Champions League 2025/26, el Barcelona comenzó con el pie derecho tras vencer 2-1 a Newcastle como visitante. El gran protagonista de la noche fue Marcus Rashford, quien marcó por duplicado a los 12 y 21 minutos del segundo tiempo.

El conjunto inglés reaccionó tarde y solo pudo descontar a través de Anthony Gordon, que anotó a los 44 minutos del complemento, generando suspenso en los últimos instantes, aunque sin poder impedir la victoria culé.

Con este resultado, el Barcelona se ubica en la 12° posición de la tabla, mientras que Newcastle quedó 26°. En la próxima fecha, el elenco blaugrana recibirá al PSG el miércoles 1 de octubre a las 16:00 en el Camp Nou, mientras que los ingleses visitarán a Union Saint-Gilloise ese mismo día a las 13:45 en el Stade Joseph Marien.