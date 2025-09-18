Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2025 | 35º
X
Somos Deporte

Sin Lamine Yamal, Barcelona debutó con una victoria en la Champions ante el Newcastle

El equipo de Hansi Flick se impuso por 2 a 1 en el St James' Park en Inglaterra.

Hoy 18:20

En el inicio de la Champions League 2025/26, el Barcelona comenzó con el pie derecho tras vencer 2-1 a Newcastle como visitante. El gran protagonista de la noche fue Marcus Rashford, quien marcó por duplicado a los 12 y 21 minutos del segundo tiempo.

El conjunto inglés reaccionó tarde y solo pudo descontar a través de Anthony Gordon, que anotó a los 44 minutos del complemento, generando suspenso en los últimos instantes, aunque sin poder impedir la victoria culé.

Con este resultado, el Barcelona se ubica en la 12° posición de la tabla, mientras que Newcastle quedó 26°. En la próxima fecha, el elenco blaugrana recibirá al PSG el miércoles 1 de octubre a las 16:00 en el Camp Nou, mientras que los ingleses visitarán a Union Saint-Gilloise ese mismo día a las 13:45 en el Stade Joseph Marien.

TEMAS FC Barcelona Champions League

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Celebrando sus 60 años, Canal 7 transmitirá la final del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña
  2. 2. Nuevo revés para el Gobierno en el Congreso: el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de los ATN
  3. 3. Tras el revés parlamentario, los bonos argentinos se desploman y el riesgo país saltó a 1.453 puntos
  4. 4. El tiempo para este jueves 18 de septiembre en Santiago del Estero: nublaco y con 33ºC de máxima
  5. 5. "El gobierno necesita sacar 40% de los votos en octubre, si es menos va a haber problemas serios"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT