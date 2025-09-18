Operativo en Sol de Julio: recuperan elementos robados en procedimientos simultáneos

La Subcomisaría local secuestró varios objetos vinculados a una causa por robo, tras tareas de investigación y en cumplimiento de órdenes judiciales.

Hoy 14:33

Efectivos de la Subcomisaría de Sol de Julio, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 15, llevaron a cabo un operativo exitoso en el marco de una causa por robo, logrando recuperar diversos elementos sustraídos en procedimientos simultáneos realizados en esa localidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La intervención fue realizada bajo las directivas de la fiscal interviniente, Dra. Fernanda Vittar, y tuvo lugar minutos antes del mediodía del jueves. Como parte de las tareas investigativas, el personal policial entrevistó a un ciudadano que habría ofertado a la venta un horno eléctrico marca BGH, denunciado previamente como robado.

El electrodoméstico fue entregado de manera voluntaria por el comprador, quien reconoció su procedencia una vez notificado por los agentes sobre su origen ilícito.

Más tarde, en un domicilio cercano, los uniformados recuperaron más objetos relacionados con la causa. En este caso, un menor de edad hizo entrega voluntaria de un botiquín de baño espejado, una exprimidora de jugo, un inflador de neumáticos con manómetro y tres juguetes de colección.

Todos los elementos fueron secuestrados preventivamente y puestos a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Desde la Subcomisaría destacaron la colaboración de los ciudadanos y remarcaron que la investigación sigue en curso, con el objetivo de esclarecer totalmente el hecho y determinar la responsabilidad de los involucrados.