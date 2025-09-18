Elías Suárez: "El compromiso es con la producción y con agregar valor a nuestra materia prima"

El jefe de Gabinete participó de la inauguración de la ExpoBra, resaltando el trabajo conjunto entre el sector público y privado para potenciar la producción ganadera en la provincia.

Hoy 16:36

El jefe de Gabinete, Elías Suárez, participó este jueves junto con el gobernador Gerardo Zamora y el ministro de la Producción, Miguel Mandrille, de la ceremonia de apertura de la 18° ExpoBra, realizada en el Vivero San Carlos de La Banda.

En este marco, Suárez resaltó el potencial de la muestra “donde se pone de manifiesto la producción ganadera de las razas Brangus, Bradford y Brahman de diferentes puntos de nuestra provincia y el país”.

Ante el éxito de esta jornada con ejemplares de distintos puntos del país, el funcionario afirmó: “Esto se logra gracias al trabajo en conjunto del sector público y privado. Este esfuerzo genera oportunidades y pone de manifiesto el potencial ganadero de Santiago del Estero”.

Agregó: “Debemos seguir trabajando para mejorar la producción, bajar los costos, prepararnos para industrializar la materia prima y mejorar su comercialización”.