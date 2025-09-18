El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en la Argentina

Se trata de Peter Lamelas, cuya exposición en una comisión del Congreso había generado fuertes críticas de la oposición al Gobierno.

Hoy 18:39

Peter Lamelas, un médico de origen cubano que es amigo personal de Donald Trump, fue confirmado como embajador de Estados Unidos en la Argentina durante la sesión del Senado estadounidense.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lamelas conoció a Javier Milei durante una cena en Mar -a- Lago, organizada por el presidente de los Estados Unidos. Desde ese momento, el mandatario argentino y el nuevo embajador americano están en permanente contacto.

El amigo personal de Trump tiene una posición crítica sobre las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en línea con la agenda geopolítica de la administración republicana.

“¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires", escribió la cuenta oficial de la embajada argentina en EEUU, confirmando la designación de Lamelas.

“De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos", había comentado Lamelas cuando se presentó en el Senado estadounidense para su audiencia de confirmación.

Además de cuestionar las dictaduras que regentean Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, el futuro embajador de Estados Unidos avanzó sobre China y su influencia en la Argentina y América Latina.

“El desafío es que cada una de las provincias tiene su propia administración y cada uno de ellos puede hacer acuerdos con China. Yo quiero tener diálogo no solo con el Presidente, Gerardo Werthein, Luis Caputo, Santiago Caputo; sino con las demás provincias. Tenemos que seguir apoyando la presidencia de Javier Milei con el objetivo de construir una mejor relación entre ambos países”, afirmó Lamelas antes los senadores que integran el Comité de Relaciones Exteriores.

Lamelas es un médico de origen cubano, radicado en Estados Unidos desde su infancia. Su nombramiento constituyó una decisión sorpresiva, ya que Lamelas no tiene una trayectoria diplomática ni experiencia previa en política exterior.

Este movimiento político responde a la línea implementada por la administración Trump de designar embajadores cercanos o considerados afines, con antecedentes exitosos en actividades privadas.

“Embajador de los Estados Unidos en Argentina. Peter es un médico, filántropo y un hombre de negocios increíble, mejor conocido por fundar la compañía de atención médica de urgencias más grande de Florida. Cuando era niño, Peter y su familia huyeron de la Cuba comunista y emigraron LEGALMENTE a los EEUU, comenzando desde cero y logrando el sueño americano”, posteó Trump en su red social para anunciar la designación de Lamelas.

Al instante de ese posteo, Lamelas replicó en su cuenta de X:

“Señor presidente, gracias por este increíble honor. El mundo lo ve claramente: Estados Unidos ha vuelto porque Donald J. Trump ha vuelto. Bajo su liderazgo, la relación entre Estados Unidos y Argentina alcanzará una grandeza sin precedentes. MAGA”, posteó Lamelas

La relación entre Milei y Trump es óptima, y Lamelas llegará a Buenos Aires para profundizar los vínculos. El médico de origen cubano ya conoce las prioridades de Argentina y Estados Unidos en su relación bilateral.

La Casa Blanca tiene a Milei como su principal aliado en América Latina, ante una región fracturada por diferentes perspectivas ideológicas. Trump tiene diferencias con Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheimbaum (México), mientras que hay sintonía perfecta con el presidente de la Argentina.

En este contexto, las relaciones personales que ya tiene Milei con Lamelas contribuirán a fortalecer los vínculos entre Washington y Buenos Aires.

(Milei es) “un líder que tiene la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión. Al igual que el presidente Trump, Milei entiende que la prosperidad comienza con un gobierno más pequeño y eficiente”, escribió Lamelas en X, tras conocer al presidente en Mar -a- Lago.