Un diluvio suspendió el partido cuando Tigre le ganaba a Aldosivi por el Torneo Clausura

Hoy 19:32

El partido entre Tigre y Aldosivi, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, fue suspendido este sábado en Victoria debido al intenso temporal de lluvia que azotó la zona y que imposibilitó el normal desarrollo del juego.

La decisión llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Brian Ferreyra, tras dialogar con los capitanes Joaquín Laso y Jorge Carranza, determinó que no estaban dadas las condiciones para continuar. En ese momento, el Matador ganaba 2-0 con goles de Ignacio Russo y David Romero, anotados a los 11 y 37 minutos de la primera etapa.

Durante todo el encuentro la lluvia fue protagonista, pero el campo había respondido bien hasta que en el complemento aparecieron charcos que complicaron el tránsito del balón. La primera señal del desenlace fue un corte de luz a los 26 minutos, justo cuando Ferreyra revisaba una jugada en la que anuló un gol a Aldosivi por mano previa. Aunque el servicio eléctrico regresó rápidamente, el clima no dio tregua y la continuidad se volvió inviable.

Ahora, la Liga Profesional deberá definir cuándo se jugarán los minutos restantes del partido. De mantenerse el resultado, Tigre sumará un triunfo clave pensando en la permanencia, mientras que el Tiburón seguirá hundido en la tabla anual y en la de promedios, compartiendo el último lugar con San Martín de San Juan.