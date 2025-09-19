Recibí la primavera a todo ritmo en Sky Club y Crashon con Alejo Isakk y Néstor en Bloque

La temporada arranca en la Autopista La Banda-Santiago del Estero con eventos llenos de música, sorpresas y buen ambiente. Además, en Diario Panorama tenemos sorteos de accesos para que no te pierdas de nada.

Hoy 12:24

La primavera se instala con todo en Santiago del Estero y los eventos más esperados del año ya están aquí. Después de una temporada invernal llena de recitales con artistas de renombre, los locales Sky Club y Crashon Autopista te invitan a una apertura de temporada con una agenda que promete noches de fiesta y grandes espectáculos. Además, Diario Panorama tiene sorteos de accesos y pueden participar a través de su cuenta oficial de Instagram: @diariopanoramasde.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sábado 20 de septiembre: fiesta de estudiantinas 2025

A partir de las 17:00 hs y hasta las 23:30 hs, Sky Club y Maxdream Festival presentan la fiesta "Estudiantinas 2025", dirigida a los adolescentes y estudiantes de Santiago Capital y La Banda. Durante la tarde-noche, los asistentes podrán disfrutar de un evento lleno de sorpresas, con los mejores DJ’s de la provincia y un show sorpresa. Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de sus redes sociales.

Sábado 20 de septiembre: show exclusivo de Alejo Isakk

Ya pasada la medianoche, a partir de las 00:00 hs, Sky Club recibe la primavera con el esperado show de Alejo Isakk, el artista de reggaetón y RKT que viene a la provincia luego de una exitosa gira nacional. El evento está destinado a mayores de 18 años y se desarrollará en un ambiente completamente climatizado. Además, quienes lleguen temprano podrán disfrutar de promociones especiales en barra. Las reservas y pulseras VIP están disponibles a través de los RR.PP. o la cuenta oficial en Instagram: @skyclub_oficial.

Domingo 21 de septiembre: show exclusivo de Néstor en Bloque

El cierre de este fin de semana de primavera estará a cargo de Crashon y el show exclusivo de Néstor en Bloque. Tras su gira por Estados Unidos, el artista argentino regresa a Santiago del Estero para brindar un recital inolvidable en la Autopista La Banda - Santiago, a partir de la medianoche.

El evento también es exclusivo para mayores de 18 años y contará con un ambiente totalmente climatizado para disfrutar de la noche sin preocupaciones. Las entradas anticipadas y pulseras VIP ya están a la venta a través de los RR.PP. o en la cuenta oficial de Crashon en Instagram: @crashon.sgo, o en los puntos de venta oficiales en La Banda: Ritz Men (Laprida 350) y Capital: Eureka (Roca y Urquiza), Fiorella (Hipólito Yrigoyen 618, Mza. 67 Lote 6 B°Campo Contreras Viejo).