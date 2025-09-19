Quinteros fue presentado como nuevo entrenador de Independiente: "Vamos a llevarlo otra vez a lo más alto"

El flamante DT firmó un vínculo hasta diciembre de 2026. Su debut será la próxima semana en el clásico contra Racing.

Hoy 20:51

Independiente oficializó la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo entrenador, en una negociación relámpago tras la salida de Julio Vaccari. El DT de 60 años firmó contrato hasta diciembre de 2026 y tendrá un estreno de alto voltaje: el clásico de Avellaneda frente a Racing, que se disputará en el Cilindro.

El entrenador, campeón con Vélez en la Liga Profesional 2024 y de último paso por Gremio de Brasil, expresó su gratitud y lanzó un mensaje directo a los hinchas: “Vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo, ponerlo en los primeros lugares. Le pido paciencia y apoyo a la gente, porque juntos vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto”.

Quinteros arribó este jueves a la Argentina desde Miami, luego de mantener charlas virtuales con los dirigentes y cerrar los detalles en una reunión presencial. “Me interesa mucho asumir este proyecto. Desde el club también hay interés, y por suerte pudimos llegar a un acuerdo”, reconoció en su arribo a Ezeiza antes de sellar el vínculo.

El debut oficial del flamante DT no será ante San Lorenzo el próximo domingo, sino en la siguiente jornada frente a la Academia. Contra el Ciclón, rival con el que fue campeón como jugador en 1995, el Rojo será dirigido de manera interina por Carlos Matheu, acompañado por Eduardo Tuzzio.

El desafío no es menor: Independiente se encuentra en el fondo de la tabla de la Zona B con apenas tres puntos y necesita una rápida reacción. El estreno de Quinteros, en plena crisis deportiva y nada menos que en el clásico, quedará marcado como uno de los debuts más exigentes en la historia reciente del club.