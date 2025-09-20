Fórmula 1: Briatore confirmó que Colapinto pelea mano a mano con Paul Aron por el segundo asiento de Alpine en 2026

El empresario italiano descartó a Jack Doohan y Yuki Tsunoda, y aseguró que solo necesita “una o dos carreras más” para definir si el piloto argentino seguirá siendo titular en la escudería francesa.

“Es entre Franco y Paul”. Así, con esas palabras, Franco Briatore redujo la búsqueda del piloto que ocupará el segundo asiento de Alpine la temporada próxima, luego de revelar en Monza que Pierre Gasly renovó con el equipo francés hasta 2028. Según declaró, Franco Colapinto, actual titular, y Paul Aron, el estonio que ocupa un puesto como reserva, son las únicas opciones que maneja.

El empresario italiano que maneja el futuro de la escudería del Grupo Renault descartó así nombres como el de Jack Doohan, a quien Colapinto reemplazó en la F1 a partir del Gran Premio de Emilia Romagna, en mayo pasado, y de Yuki Tsunoda, a quien la prensa internacional intentó ubicar en Alpine ante un futuro incierto en Red Bull ya sin el apoyo de Honda.

"Paul es una gran persona y además un piloto muy rápido. Necesito entender qué es lo mejor para el equipo. No tengo ningún interés en nadie. Antes me sacaban de quicio las quejas de los pilotos porque yo representaba al 50% de la parrilla. Ahora, no represento a nadie. No me importa. No tengo ningún interés. Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y que haga el mejor trabajo con nosotros. Así de simple”, explicó Briatore en declaraciones publicadas por The Race.

Como había insistido en Italia, la decisión llegará entre los grandes premios de México y Brasil, tierra donde el piloto argentino de 22 años contará con el apoyo cercano de sus sponsors. “Necesito una o dos carreras más para ver, pero honestamente hoy no sé cuál es el piloto”, aseveró.

“No veo otra posibilidad. Hay otras, pero no sentimos nada especial, porque los buenos hacen 'bum'. Recuerdo cuando Michael Schumacher estaba en el Grupo C con Sauber, ganaba todas las carreras... En la GP2 era igual. Lewis Hamilton hacía ¡pum, pum, pum, pum! Fernando Alonso manejaba el Fórmula 3000 o algo así y ganaba todas las carreras. Recuerdo haber probado a Fernando. Lo puse en Minardi y Giancarlo Minardi me llamó y me dijo: ‘Nunca había visto algo así’", recordó.