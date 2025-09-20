Escándalo: usó la ambulancia de su trabajo para ir a un hotel alojamiento

Aunque el hecho se registró en la ciudad de Ceres, Santa Fe, el involucrado es un santiagueño empleado de la Comisión Municipal de Colonia Alpina.

Hoy 08:06

Un escandaloso hecho tuvo lugar en las últimas horas en la ciudad de Ceres, Santa Fe, y tuvo como protagonista a un chofer de ambulancia santiagueño perteneciente a la Comisión Municipal de Colonia Alpina, localidad ubicada en el departamento Rivadavia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El trabajador fue sorprendido utilizando una ambulancia oficial en un hotel alojamiento de aquella ciudad santafesina, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y desató la indignación de todos.

Ante la repercusión del caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado en el que informó que el empleado fue preventivamente apartado de sus funciones hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal correspondiente.

"Se están llevando adelante las actuaciones, conforme a lo establecido por el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial y demás normativas vigentes, aplicadas al caso, y todas aquellas tendientes a resguardar los recursos estatales y garantizar la prestación eficiente y ética del servicio comprometido", señala el documento por la Comisión municipal.

Las autoridades aclararon que los servicios sanitarios continuarán prestándose con total normalidad, a fin de transmitir tranquilidad a la comunidad y remarcar el compromiso de una administración transparente y eficiente de los recursos públicos.

El episodio generó fuerte repercusión no solo en Colonia Alpina, sino también en localidades vecinas, mientras se espera la resolución definitiva del procedimiento administrativo, enfatizaron los voceros.