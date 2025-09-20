Kicillof criticó el rumbo de la Argentina y denunció la detención de Cristina Kirchner

A 100 días de la detención de la expresidenta, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reafirma su apoyo a Cristina Kirchner y arremete contra el gobierno de Javier Milei.

Hoy 13:06

Este sábado, a 100 días de la detención domiciliaria de Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un mensaje contundente en sus redes sociales, donde volvió a criticar el rumbo del país bajo la administración de Javier Milei.

"Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil", escribió Kicillof en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), destacando el impacto que, según él, tiene la situación de la expresidenta sobre el país y su democracia. La exmandataria cumple arresto domiciliario en su departamento en el barrio porteño de Constitución, tras ser condenada en la causa Vialidad.

En su mensaje, Kicillof también subrayó que Cristina Kirchner ha sido “acosada, difamada y perseguida durante años”, señalando que este clima de hostilidad hacia ella y su familia culminó en el intento de asesinato que sufrió en 2022. Además, agregó que el revanchismo contra la expresidenta no ha cesado, y que su detención se produjo bajo un gobierno con “evidentes impulsos autoritarios”.

El gobernador bonaerense, que ha sido uno de los principales aliados de Cristina Kirchner dentro del peronismo, evitó confirmar su participación en la movilización organizada por el kirchnerismo para este sábado en apoyo a la exmandataria. Sin embargo, su mensaje refleja la tensión interna dentro del peronismo, mientras algunos sectores continúan respaldando a Cristina Kirchner, a pesar de la creciente polarización política.

Kicillof concluyó su publicación enfatizando su preocupación por la situación del país bajo el gobierno de Milei, sugiriendo que la detención de Cristina Kirchner refleja una debilitación de las instituciones democráticas de Argentina.