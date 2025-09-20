Ingresar
Godoy Cruz e Instituto de Córdoba quedaron a mano en Mendoza

El Tomba y la Gloria empataron 1-1 por la novena fecha del Torneo Clausura.

Hoy 17:27

Godoy Cruz e Instituto igualaron 1-1 en Mendoza por la fecha 9 de la Zona B del Torneo Clausura 2025, en un partido que estuvo marcado por la emoción del regreso de Daniel Oldrá, ídolo absoluto del Tomba y actual entrenador de la Gloria.

El encuentro se abrió con el gol de Alex Luna para la visita, pero el local reaccionó y consiguió la igualdad a través de Nicolás Fernández, decretando cifras definitivas en un duelo de trámite parejo.

Más allá de lo futbolístico, el foco estuvo puesto en Oldrá, quien fue homenajeado antes del inicio del partido con una plaqueta de reconocimiento y se llevó una cerrada ovación de los hinchas bodegueros, que valoraron su historia en el club.

En cuanto a la tabla, el Tomba continúa sin poder escapar del fondo: marcha 13º con 8 unidades y todavía puede ser superado por Talleres. Por su parte, Instituto quedó en la 10ª posición con 10 puntos y mantiene la irregularidad en el Clausura.

