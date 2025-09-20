Más de 300 docentes municipales fueron agasajados con una cena show en La Banda

La Subsecretaría de Educación y Cultura agasajó a los maestros y profesores con una velada especial en el Gimnasio Municipal, destacando su compromiso con la formación de los jóvenes y niños de la ciudad.

Hoy 14:30

En una emotiva noche celebrada en las instalaciones del Gimnasio Municipal, docentes de la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda recibieron certificados de distinción por su esfuerzo y dedicación en el ámbito educativo. La velada, que incluyó una cena de gala, también contó con un show en vivo del artista Charly Latino, quien animó la noche con su música y generó un ambiente festivo para todos los presentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia fue presidida por el intendente Roger Nediani, quien estuvo acompañado por el viceintendente Gabriel Santillán, la subsecretaria de Educación y Cultura, Dra. Alejandra Farías, y miembros de la Junta de Calificación y Clasificación de la ciudad de La Banda, entre otras autoridades.

En su discurso, el intendente Nediani expresó su satisfacción por poder agasajar a las maestras de los jardines de infantes municipales y a los profesores que trabajan en las diversas áreas del Municipio. “Apostamos siempre a la educación porque entendemos que los niños y jóvenes son el futuro y nuestros docentes tienen la ardua responsabilidad de formarlos. Lo hacen siempre desde el amor y el compromiso. Por eso es que reconocemos y valoramos todo el esfuerzo diario”, destacó Nediani, resaltando el rol fundamental de los docentes en el desarrollo de la sociedad.

El evento también fue una ocasión para fortalecer los lazos entre las autoridades municipales y los trabajadores de la educación, generando un ambiente de camaradería y agradecimiento por la tarea realizada. La entrega de distinciones fue un reconocimiento público al incansable trabajo de quienes, con dedicación y vocación, contribuyen al crecimiento y la formación de los estudiantes bandeños.