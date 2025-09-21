¡Participá y ganá con el sorteo de Hamburgo Compañía de Seguros y Supermercados Nataly!

Este octubre, la firma santiagueña trae un mes lleno de sorpresas, sorteos y premios exclusivos para vos. ¡No dejes pasar la oportunidad de participar y llevarte increíbles regalos!

Hoy 08:55

Hamburgo Compañía de Seguros y Supermercados Nataly se unen para ofrecerte un sorteo espectacular. Este mes, puedes ganar uno de los 5 vouchers de $300.000 cada uno para llenar tu carrito en Super Nataly . ¡Comida, limpieza, productos para el hogar… todo lo que necesites!

¿Cómo participar?

1. Dale "Me Gusta" a esta publicación.

2. Seguí a @hamburgo.seguros y @supernataly_ en Instagram.

3. Mencioná a tus amigos en los comentarios (¡cuantos más, mejor!).

4. Completá el formulario en este link.

Este octubre, Hamburgo Compañía de Seguros tiene grandes sorpresas para sus asegurados. Además del sorteo con Super Nataly, preparate para más premios y campañas especiales.

Octubre: Mes del Seguro

Es el mes del Seguro en todo el país y Hamburgo lo celebra con un gran sorteo de un auto 0 km. Porque tu confianza se merece ser premiada. ¡No te lo puedes perder!

Celebración del Día de la Madre

Octubre es también el mes para homenajear a las mamás. Habrá sorteos y sorpresas especiales para ellas. ¡Atentos a todas las novedades!

Campaña de Concientización sobre el Cáncer de Mama

Se suman al mes rosa con acciones solidarias y de sensibilización. Cuidar la salud es proteger lo más importante.

Este mes, la firma santiagueña celebra el seguro, la vida y a nuestros seres queridos con todo el entusiasmo que los caracteriza. ¡Seguí sus redes para no perderte nada!