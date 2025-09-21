Día del Trabajador de la Sanidad: inauguraron obras en el predio de ATSA

Estuvo presente el senador nacional José Emilio “Pichón” Neder, junto al secretario general José Arce, la Comisión Directiva y trabajadores de toda la provincia.

Hoy 12:26

En el marco del Día del Trabajador de la Sanidad, se llevó a cabo un encuentro de camaradería en el Polideportivo de ATSA sito en El Zanjón. De mismo participaron el secretario general José Arce, la Comisión Directiva, trabajadores de toda la provincia y como invitado especial asistió el senador nacional José Emilio “Pichón” Neder. También estuvo presente el diputado nacional Dr. Bernardo José “Pepe” Herrera.

En primer término, se dejó inaugurado el amplio Salón Kids, para beneficio de los hijos de los afiliados. Posteriormente en el salón principal el secretario general José Arce efectuó el tradicional brindis en homenaje al Trabajador de la Sanidad.

A su turno el senador Neder agradeció la invitación y remarcó: “Me alegra que cada vez que asisto a este predio lo veo más mejorado y con mayor funcionalidad. Como siempre digo, tener gremios fuertes y sólidos es condición necesaria para defender los ingresos y garantizar los servicios de los trabajadores”.

“Felicitaciones a toda la familia de la sanidad por la gran tarea que a diario realizan atendiendo la salud de los santiagueños”, expresó Neder.