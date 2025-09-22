Accidente en la Ruta Nacional N°9: un motociclista perdió el control y terminó hospitalizado

El siniestro ocurrió cuando una motocicleta impactó contra una camioneta en pleno tránsito, resultando en heridas para el conductor de la moto. El hombre fue trasladado al hospital, pero se retiró antes de completar los estudios.

Hoy 10:01

En la tarde de este jueves, se registró un accidente vial en la Ruta Nacional N°9, a la altura del barrio Sarmiento, en la ciudad de La Banda. Ovejero, de 47 años, circulaba a bordo de una motocicleta Keiler 125 cc color gris cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y colisionó contra la parte delantera de una camioneta.

El motociclista, tras caer al suelo, fue asistido por testigos del accidente y rápidamente trasladado al Centro Integral de Salud (CIS). En el hospital, los médicos confirmaron que presentaba escoriaciones múltiples, por lo que se le realizaron estudios de diagnóstico por imágenes.

Sin embargo, Ovejero decidió abandonar el hospital antes de recibir los resultados de los estudios complementarios, lo que ha generado preocupación en las autoridades sanitarias.

Por su parte, en el lugar del accidente trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro. El fiscal Carlos Vega ordenó la instrucción sumarial, así como la identificación del conductor de la camioneta involucrada, quien presentó la documentación pertinente del vehículo, que luego fue entregado a su propietario.