Colonia El Simbolar celebró el Día del Jubilado con un emotivo encuentro comunitario

Con la presencia de delegaciones locales y de Santiago del Estero, se desarrolló una jornada recreativa y de integración en el marco del programa municipal “Felices y Activos”.

Hoy 07:04

En Colonia El Simbolar se llevó a cabo un emotivo festejo por el Día del Jubilado, organizado por la comisión municipal a cargo del profesor Ángel Iñiguez, en el marco del programa de adultos mayores “Felices y Activos”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La celebración contó con la participación de una delegación proveniente de la capital santiagueña, el contingente “Uyata Santiago” -que en quechua significa “Adulto Mayor”-, acompañado por las asistentes terapéuticas Andrea Soledad Díaz, Estela Mercedes Zambrano Zerda y Sandra Graciela D’Cons.

Los visitantes fueron recibidos por la asistente terapéutica local y responsable del programa, Claudia Susana Gerez, quien les dio la bienvenida en representación de la comuna.

Como parte de la jornada, ambas delegaciones realizaron un recorrido turístico por sitios emblemáticos de la localidad, guiados por las alumnas de la Escuela de Guías de Turismo Municipal, bajo la dirección de la docente Lilia Hoyos. El itinerario incluyó el Puente Negro, el Monumento a la Mujer, la Rotonda, la Cooperativa Agro-Naciente y La Casona, entre otros espacios de valor histórico y cultural.

Tras el paseo, los jubilados fueron agasajados en el local “Milorenzo”, cedido gentilmente por Valeria Leguizamón. Allí los esperaban el jefe comunal, y la secretaria tesorera, Valle Pérez, para compartir una merienda, bailes, charlas y un brindis en un clima de alegría, compañerismo e intercambio de experiencias.

En su mensaje, Iñiguez saludó afectuosamente a los jubilados y destacó “la importancia de generar estos espacios de inclusión que fortalecen la unión, el compañerismo y la posibilidad de crear nuevas amistades en una etapa tan valiosa de la vida”. También agradeció a Leguizamón por ceder de manera desinteresada el espacio para el homenaje.

Finalmente, la secretaria tesorera Valle Pérez reafirmó el compromiso de la comuna con los adultos mayores, subrayando que “continuaremos impulsando actividades recreativas e inclusivas que fortalezcan y acompañen a este sector tan importante de nuestra sociedad”.