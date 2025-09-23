Un jubilado fue encontrado muerto en su casa: la policía investiga si fue un crimen

El cuerpo de Omar Rivarola, de 70 años, fue hallado sin vida en su vivienda en Río Cuarto, Córdoba.

Un escalofriante hallazgo ocurrió este lunes por la tarde en la localidad de Alcira Gigena, en Río Cuarto, Córdoba, cuando Omar Rivarola, un jubilado de 70 años, fue encontrado muerto en su vivienda, en lo que las autoridades investigan como un posible crimen.

El descubrimiento se produjo poco después del mediodía, cuando los familiares de Rivarola llegaron a su casa, preocupados por no recibir respuesta a sus mensajes. Al llegar a la vivienda, ubicada en la calle Héroes Anónimos al 800, se encontraron con una escena impactante: el interior de la casa estaba completamente revuelto y el cuerpo del hombre tendido en el piso.

Preocupados por la situación, los familiares llamaron al servicio de emergencias médicas. Sin embargo, al llegar al lugar, los médicos confirmaron el fallecimiento de Rivarola y no pudieron hacer nada para reanimarlo.

Según los primeros informes, la víctima presentaba una herida en la cabeza que, en principio, se asemejaba a la de un disparo. Sin embargo, las autoridades de la Policía de Córdoba descartaron inicialmente el uso de un arma de fuego, a pesar de la herida letal. Este detalle dejó abierta la posibilidad de que otro tipo de elementos o mecanismos hayan sido utilizados en el ataque.

En este contexto, la autopsia que se realizará en las próximas horas será crucial para determinar la naturaleza de la herida y si efectivamente se empleó un arma de fuego, o si la lesión fue producto de otro tipo de agresión.

Aunque no se ha confirmado oficialmente el móvil del crimen, las hipótesis iniciales apuntan a que el hecho podría haber sido un robo que terminó en un asesinato. La casa de Rivarola, que fue encontrada desordenada, sugiere que el agresor pudo haber buscado objetos de valor antes de cometer el crimen.

El fiscal de turno de Río Cuarto, Daniel Pedro Miralles, ya ha dispuesto una serie de pericias y ha ordenado el resguardo de la propiedad, mientras la investigación continúa.