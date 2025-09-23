El tremendo elogio de José Mourinho a Otamendi tras asumir como DT del Benfica

El técnico portugués destacó el liderazgo del defensor argentino y habló sobre la adaptación de su equipo tras asumir en el club de Lisboa.

Hoy 13:06

En la previa del duelo entre Benfica y Rio Ave, que se jugará este martes en Lisboa por la Liga de Portugal, José Mourinho destacó la figura del argentino Nicolás Otamendi, a quien definió como “un verdadero capitán”.

El entrenador portugués, de 62 años, resaltó la importancia del defensor de 37 años, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. “Este es un equipo de chavales con un hombre que es campeón del mundo, que es el capitán. A diferencia de otros clubes donde el brazalete no siempre está en el lugar correcto, en este caso está en el brazo de alguien que se asume como tal”, afirmó Mourinho en conferencia de prensa.

El técnico, que asumió el cargo el pasado 18 de septiembre, explicó que el grupo todavía está en etapa de adaptación a su estilo, pero ya muestra señales positivas. “Todavía no somos un grupo de mejores amigos, solo llevamos cuatro o cinco días, pero estamos construyendo algo importante desde el punto de vista humano”, señaló tras el triunfo 3-0 ante AVS.

En cuanto a las exigencias tácticas, Mourinho dejó en claro la filosofía que busca imponer en el equipo: “El Benfica o gana, o si no gana, sale muerto. Muerto de cansancio, de fatiga, de intentarlo”.