Elias Suarez destacó el compromiso de los médicos y de todo el personal de salud del CEPSI

El jefe de Gabinete acompañó este martes al gobernador Zamora en la inauguración del Cepsi.

Hoy 22:55

El jefe de Gabinete Elías Suárez, estuvo este martes en la inauguración de las obras de ampliación del Cepsi. Allí destacó el compromiso de los profesionales y de todo el personal.

“Hoy celebramos un paso muy importante para la salud de nuestras niñas y niños: la ampliación y modernización del CEPSI “Eva Perón”. Quiero resaltar el enorme compromiso de los médicos y de todo el personal de salud, que con profesionalismo y vocación trabajan cada día para cuidar a las familias santiagueñas”, sentenció.

Por otra parte, añadió: “Este avance nos permite sumar espacios clave como un shock room de alta complejidad, preparado para la atención inmediata y crítica de emergencias pediátricas, junto con siete consultorios: uno quirúrgico, cinco de clínica pediátrica y urgencias, y uno destinado a traumatología y procedimientos especiales. Además, se incorpora el hospital de día, que fortalece la atención integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”, explicó.

Finalmente dijo que “seguimos construyendo un sistema sanitario moderno, inclusivo y cercano a la gente”.