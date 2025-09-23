Elias Suarez destacó el compromiso de los médicos y de todo el personal de salud del CEPSI

El jefe de Gabinete acompañó este martes al gobernador Zamora en la inauguración del Cepsi.
El jefe de Gabinete Elías Suárez, estuvo este martes en la inauguración de las obras de ampliación del Cepsi. Allí destacó el compromiso de los profesionales y de todo el personal.
“Hoy celebramos un paso muy importante para la salud de nuestras niñas y niños: la ampliación y modernización del CEPSI “Eva Perón”. Quiero resaltar el enorme compromiso de los médicos y de todo el personal de salud, que con profesionalismo y vocación trabajan cada día para cuidar a las familias santiagueñas”, sentenció.
Por otra parte, añadió: “Este avance nos permite sumar espacios clave como un shock room de alta complejidad, preparado para la atención inmediata y crítica de emergencias pediátricas, junto con siete consultorios: uno quirúrgico, cinco de clínica pediátrica y urgencias, y uno destinado a traumatología y procedimientos especiales. Además, se incorpora el hospital de día, que fortalece la atención integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”, explicó.
Finalmente dijo que “seguimos construyendo un sistema sanitario moderno, inclusivo y cercano a la gente”.