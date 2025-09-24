Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 SEP 2025 | 14º
X
Locales

El Puente Carretero permanecerá inhabilitado este jueves por tareas de mantenimiento

Así lo informó Vialidad Nacional. Será entre las 00 y las 5 de la madrugada. Los automovilistas deberán trasladarse por el Puente Nuevo.

Hoy 09:28
Puente Carretero

Vialidad Nacional informa que se programaron tareas de mantenimiento en el Puente Carretero, vía que comunica la ciudad Capital de Santiago del Estero con La Banda, que consisten en la reposición de luminarias y del cableado eléctrico del icónico puente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por ese motivo, permanecerá inhabilitado de manera total al tránsito vehicular desde las 00 hasta las 5 horas de la madrugada. Los automovilistas deberán trasladarse durante ese lapso de tiempo solo por el Puente Nuevo.

Estas tareas se llevarán a cabo a fin de optimizar su funcionamiento y preservar la seguridad de la vía.

Cabe recalcar, que las tareas operativas estarán a cargo del personal de la División Conservación del 16° Distrito de Vialidad Nacional y contará con la colaboración de la Policía de la Provincia en el ordenamiento del tránsito, a fin de evitar todo tipo de contratiempos durante las tareas programadas.

Vialidad Nacional aconseja:

- Circular con extrema precaución en sectores donde se encuentren trabajando agentes y equipos viales.

- Utilizar el cinturón de seguridad.

- Llevar las luces bajas encendidas.

- Respetar la velocidad máxima y mínima indicada en el tramo.

TEMAS Vialidad Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Lanús pisó fuerte en el Maracaná, eliminó a Fluminense y es semifinalista de la Copa Sudamericana
  2. 2. Día y horario confirmados para la revancha de la final “Copa Canal 7” entre Comercio y Sportivo Fernández
  3. 3. Fotos y videos: los serios incidentes entre hinchas de Lanús y la policía brasileña en el Maracaná
  4. 4. River va por una heroica remontada ante Palmeiras en Brasil para meterse en semifinales de la Copa Libertadores
  5. 5. Guillermo Francos aseguró que el Gobierno está "tranquilo" con el apoyo del Tesoro de EEUU
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT