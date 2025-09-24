El Puente Carretero permanecerá inhabilitado este jueves por tareas de mantenimiento

Así lo informó Vialidad Nacional. Será entre las 00 y las 5 de la madrugada. Los automovilistas deberán trasladarse por el Puente Nuevo.

Vialidad Nacional informa que se programaron tareas de mantenimiento en el Puente Carretero, vía que comunica la ciudad Capital de Santiago del Estero con La Banda, que consisten en la reposición de luminarias y del cableado eléctrico del icónico puente.

Por ese motivo, permanecerá inhabilitado de manera total al tránsito vehicular desde las 00 hasta las 5 horas de la madrugada. Los automovilistas deberán trasladarse durante ese lapso de tiempo solo por el Puente Nuevo.

Estas tareas se llevarán a cabo a fin de optimizar su funcionamiento y preservar la seguridad de la vía.

Cabe recalcar, que las tareas operativas estarán a cargo del personal de la División Conservación del 16° Distrito de Vialidad Nacional y contará con la colaboración de la Policía de la Provincia en el ordenamiento del tránsito, a fin de evitar todo tipo de contratiempos durante las tareas programadas.

Vialidad Nacional aconseja:

- Circular con extrema precaución en sectores donde se encuentren trabajando agentes y equipos viales.

- Utilizar el cinturón de seguridad.

- Llevar las luces bajas encendidas.

- Respetar la velocidad máxima y mínima indicada en el tramo.