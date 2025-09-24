El gobernador Zamora recibió la visita de autoridades de RENATRE y de UATRE

Gerardo Zamora recibió al presidente de RENATRE, José Voytenco, para definir acciones conjuntas que beneficiarán a los trabajadores rurales de la provincia. Acompañaron el encuentro referentes del gremio UATRE y autoridades locales.

23/09/2025

El gobernador Gerardo Zamora recibió este miércoles por la mañana la visita del presidente de RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) y secretario general de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), José Voytenco, con el fin de fortalecer lazos institucionales para llevar adelante un plan de trabajo conjunto en beneficio de los trabajadores rurales de Santiago del Estero.

El mandatario estuvo el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; el secretario adjunto de la CGT delegación Santiago del Estero, senador Gerardo Montenegro, y la secretaria de Trabajo, Julia Comán.

También participaron del encuentro el vicepresidente de RENATRE y secretario de finanzas de UATRE, Mario Zalazar; la secretaria de actas y prensa, directora de RENATRE, Carolina Llanos; la gerente general de RENATRE, Sol Henchoz; el delegado provincial de UATRE, Marcos Barrera y el delegado provincial de RENATRE, Oscar Chazarreta.

Durante la reunión las autoridades de los gremios detallaron las diferentes acciones que vienen llevando a cabo en Santiago del Estero con actividades de difusión, capacitación y formación dirigidas a empleadores y trabajadores rurales.

Entre las acciones que se realizan mencionaron la difusión de la misión del RENATRE y su rol en la protección laboral; la promoción de la nueva libreta de Trabajo Rural en formato virtual; la divulgación de beneficios del sistema SIPRED para prestaciones por desempleo, asignaciones familiares, cobertura de salud, etc. También acción educativa directa en escuelas rurales mediante la entrega de kits y PC reacondicionadas.

En este marco, Voytenco destacó la importancia del contacto con el gobernador y el jefe de Gabinete, lo que –según consideró- “marca una diferencia con algunas políticas del orden nacional que por ahí no se contempla la situación de la gente”.

Además, felicitó Gerardo Zamora por el trabajo que realiza en la provincia y destacó que con acciones coordinadas entre gobierno y gremios “Santiago va seguir creciendo y vamos a poder elevar, aún más, la calidad de vida a los trabajos rurales”.