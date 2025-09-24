Ingresar
El Tottenham de Romero avanzó de fase en la Copa de la Liga al golear al Doncaster

Los Spurs golearon por 3 a 0 en el marco de la tercera ronda del certamen inglés.

Hoy 18:09

En el Tottenham Hotspur Stadium, los Spurs no dejaron lugar a las sorpresas y se impusieron con claridad por 3-0 ante Doncaster para avanzar a la siguiente ronda de la Carabao Cup. El equipo de Londres mostró contundencia, autoridad y hasta se dio el lujo de regalar una joya para la galería.

La obra maestra llegó temprano: a los 14 minutos, Palhinha marcó un golazo de chilena espectacular que abrió el marcador y encendió la ilusión de los hinchas. Apenas tres minutos después, la presión de los locales forzó el error: un centro de Wilson Odobert fue mal despejado por Jay McGrath, que terminó convirtiendo en contra para el 2-0.

Ya en tiempo de descuento, los Spurs liquidaron la historia. Tras una gran jugada colectiva, Lucas Bergvall habilitó con precisión a Brennan Johnson, quien no perdonó y firmó el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, el Tottenham avanza firme en la Copa de la Liga de Inglaterra, mostrando solidez en todas sus líneas y confirmando su ambición de pelear por todo en la temporada.

