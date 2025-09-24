La Liga Nacional arranca en La Bombonerita: Boca vs. Racing de Chivilcoy

El campeón defensor recibe al reciente ascendido en el partido inaugural de la temporada 2025/26. El salto inicial será este miércoles a las 21.30 en el estadio Luis Conde, con TV de TyC Sports.

Hoy 13:07

La Liga Nacional de Básquet vuelve a ponerse en marcha con un duelo de alto voltaje. Este miércoles desde las 21.30, en el estadio Luis Conde (La Bombonerita), Boca Juniors enfrentará a Racing de Chivilcoy en el partido que marcará el inicio de la temporada 2025/26. El encuentro contará con transmisión en vivo por TyC Sports y será arbitrado por Alejandro Chiti, Raúl Sánchez y Danilo Molina.

El Xeneize, actual campeón del certamen, llega con la obligación de ratificar su protagonismo. Conserva el núcleo que lo llevó a la gloria, con nombres como Franco Giorgetti, Martín Cuello, Santiago Scala y Sebastián Vega, y sumó refuerzos de jerarquía como Lucas Faggiano, Agustín Barreiro y Francisco Cáffaro. La gran ausencia será José Vildoza, MVP de la última temporada, quien continuará su carrera en el exterior.

Del otro lado estará la Academia, que vivirá un debut histórico tras su ascenso desde la Liga Argentina. Bajo la conducción de Diego Dambrosio y con la llegada de Joaquín Valinotti como ficha destacada, Racing intentará hacerse un lugar en la élite apoyado en la energía de su plantel y en la proyección de sus jóvenes jugadores, una marca registrada del básquet argentino en los últimos años.

El inicio de la temporada promete emociones fuertes, con un cruce que enfrenta a un Boca con sed de mantener la cima y a un Racing que buscará dar el golpe en su primera experiencia en la máxima categoría.