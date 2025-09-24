El folclore y la identidad fueron eje de debate en la 15° Feria del Libro de Santiago del Estero

Artistas como Rodolfo Lucca, Andrea Legname y Roberto Cantos participaron de un conversatorio sobre la construcción de la identidad cultural santiagueña a través de la música popular.
En el Centro de Convenciones Fórum se desarrolló una charla sobre la influencia del folclore en la construcción de la identidad cultural. Participaron destacados artistas como Rodolfo Lucca, Andrea Legname y Roberto Cantos.
En el marco de la 15° Feria del Libro de Santiago del Estero, que se realiza en el Centro de Convenciones Fórum bajo el lema “Identidad escrita, cultura viva”, se llevó a cabo el conversatorio “Identidad santiagueña a través del folclore”.
La actividad se desarrolló en la Sala 3 y contó con la participación de Rodolfo Lucca, músico y compositor del Dúo Orellana-Lucca; la intérprete Andrea Legname; y Roberto Cantos, compositor del Dúo Coplanacu. La moderación estuvo a cargo de Carlos Suárez.
El encuentro, organizado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia, giró en torno a la influencia musical que los artistas incorporaron desde la infancia y que, expresada en sus voces e instrumentos, se nutrió de distintas vertientes y del saber popular. Esa mixtura, señalaron, dio forma a una identidad cultural única que se proyecta a través del cancionero popular santiagueño en escenarios nacionales e internacionales.