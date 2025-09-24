El folclore y la identidad fueron eje de debate en la 15° Feria del Libro de Santiago del Estero

Artistas como Rodolfo Lucca, Andrea Legname y Roberto Cantos participaron de un conversatorio sobre la construcción de la identidad cultural santiagueña a través de la música popular.

Hoy 18:17

En el Centro de Convenciones Fórum se desarrolló una charla sobre la influencia del folclore en la construcción de la identidad cultural. Participaron destacados artistas como Rodolfo Lucca, Andrea Legname y Roberto Cantos.

En el marco de la 15° Feria del Libro de Santiago del Estero, que se realiza en el Centro de Convenciones Fórum bajo el lema “Identidad escrita, cultura viva”, se llevó a cabo el conversatorio “Identidad santiagueña a través del folclore”.

La actividad se desarrolló en la Sala 3 y contó con la participación de Rodolfo Lucca, músico y compositor del Dúo Orellana-Lucca; la intérprete Andrea Legname; y Roberto Cantos, compositor del Dúo Coplanacu. La moderación estuvo a cargo de Carlos Suárez.

El encuentro, organizado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia, giró en torno a la influencia musical que los artistas incorporaron desde la infancia y que, expresada en sus voces e instrumentos, se nutrió de distintas vertientes y del saber popular. Esa mixtura, señalaron, dio forma a una identidad cultural única que se proyecta a través del cancionero popular santiagueño en escenarios nacionales e internacionales.