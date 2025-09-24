Los empleados públicos cobrarán sus sueldos los días 29 y 30 de septiembre

La semana próxima se hará efectivo el pago del sueldo correspondiente al mes de septiembre a todos los trabajadores de la administración pública.

Hoy 20:53

El Ministerio de Economía de la provincia informa que el lunes 29 y martes 30 de la semana próxima se hará efectivo el pago del sueldo correspondiente al mes de septiembre a todos los trabajadores de la administración pública.

El pago se realizará conforme al siguiente cronograma:

El lunes 29 las personas con documentos de identidad que terminan en 0, 1, 2, 3 o 4.

El martes 30 quienes tienen DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 o 9.