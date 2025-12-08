El tiempo para este lunes 8 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: inestabilidad, tormentas y humedad elevada

Con tormentas desde la madrugada y un alerta vigente, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable.

Hoy 00:53

Este lunes 8 de diciembre, los santiagueños comenzarán la jornada con cielo cubierto, lloviznas y tormentas eléctricas durante la madrugada y la mañana. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará los 20 °C, mientras que la máxima llegará a los 30 °C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se espera que las lluvias sean persistentes, con probabilidades de tormentas fuertes y ráfagas de viento del sur. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarilla, ya que algunas precipitaciones podrían ser intensas.

Hacia el mediodía y la tarde, la nubosidad persistirá, pero la probabilidad de lluvias disminuirá, registrándose períodos con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso hacia los 30 °C. El viento continuará del sur, aunque con menor intensidad que en la mañana.

Para la noche, se prevé un descenso leve de la temperatura hasta los 20 °C, con cielo mayormente nublado y ráfagas de viento que podrían mantenerse moderadas. La humedad seguirá elevada, generando sensación de ambiente húmedo y fresco.