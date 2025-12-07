La CGT dilata su postura y avanza con su propio plan de empleo joven

La central sindical definirá su posición tras conocer el texto final de la reforma laboral. Mientras tanto, impulsa una iniciativa propia para facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo.

A horas de que el Gobierno presente su proyecto de reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para convocar a su Consejo Directivo cuando tenga en sus manos la propuesta oficial. En paralelo, trabaja sobre un texto propio enfocado en el trabajo sub 30 y refuerza la idea de que no habrá posicionamientos cerrados hasta conocer la letra chica de la iniciativa que promueve Javier Milei.

El clima, sin embargo, no es neutro. La expectativa se mezcla con el malestar que creció en las últimas semanas por la falta de información concreta y los canales de diálogo informales con la Casa Rosada.

En ese contexto, la mesa chica resolvió mantener la cautela y activar una pausa deliberada para ordenar la estrategia y activar el Consejo Directivo recién cuando haya texto para analizar.

En la sede de Azopardo, aseguran que los últimos movimientos apuntaron a tantear el clima legislativo. La central obrera buscó reconstruir canales políticos, calibrar apoyos potenciales y abrir una negociación que todavía no existe en los términos formales. La apuesta es doble: contener la presión interna por una respuesta más dura y, a la vez, evitar quedar descolocada cuando el Ejecutivo active el tratamiento parlamentario.

El foco inmediato está puesto en el martes. Ese día, según anunció la Casa Rosada, ingresará al Congreso el paquete de reformas que incluye la modernización laboral. En la CGT transmitieron a TN que esperan esa instancia para tomar definiciones.

“Estamos esperando que el martes, como anunció el Gobierno, haga la presentación de todas las reformas. Pero nosotros estamos trabajando en un proyecto propio para una mesa de negociación. Una vez que esté la presentación, tenemos pendiente un Consejo Directivo, que si no es esta semana será la próxima, para cuando tengamos estudiado lo que presenta el Gobierno en la reforma y terminada la propuesta nuestra. Así que a partir de ahí habrá reunión del Consejo y se analizarán las políticas a seguir”, explicaron desde la CGT.

Mientras tanto, avanza en paralelo con su propia iniciativa: un proyecto alternativo enfocado en nuevas reglas de empleo para menores de 30 años. La propuesta, que ya fue compartida informalmente con sectores del Gobierno, apunta a un régimen específico para los nuevos ingresantes, con un nivel de flexibilidad mayor que el de la Ley de Contrato de Trabajo.

En la CGT admiten que el oficialismo retiene la iniciativa, pero también que necesita acuerdos para sostener cambios de fondo. Por eso, fortaleció las conversaciones políticas y reconstruyó canales con actores que serán determinantes cuando comience el debate formal. El objetivo es llegar al Congreso con un panorama claro de apoyos, resistencias y margen de negociación.

En los últimos días, organizó una cena con Sergio Massa y parte de su equipo, en la que el exministro pidió habilitar el debate de “una reforma laboral moderna”, alertó sobre el nivel de informalidad y advirtió sobre los cambios acelerados que traerán la inteligencia artificial y la automatización. También remarcó que una parte de los trabajadores “no se siente representada” por la política ni por el sindicalismo, un diagnóstico que la conducción cegetista compartió.

En paralelo, la central obrera abrió una ronda con los gobernadores de Provincias Unidas. El encuentro reunió a Ignacio Torres, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y a varios referentes gremiales. No hubo definiciones públicas, pero sí un intercambio sobre el escenario económico y sobre cómo podría impactar cualquier reforma estructural. Para la CGT, ese mapa es clave ante un Congreso fragmentado, donde los espacios federales pueden inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

En la CGT reconocen que la presión creció en las últimas semanas, alimentada por áreas técnicas que analizaron borradores informales y los consideraron regresivos. Por eso, intenta equilibrar posiciones entre el ala dura que quiere rechazar abrir el debate y el sector dialoguista que está dispuesto a sentarse a negociar, mientras refuerza la musculatura política.

En los últimos días, hubo reuniones también con diputados sindicales, gobernadores peronistas y sectores empresarios pymes. El objetivo es llegar al Congreso con una estrategia definida.

La iniciativa cegetista para un régimen laboral especial de primer empleo se convirtió en uno de los ejes más sensibles del intercambio con el Ejecutivo. El esquema permitiría mayor flexibilidad en salario, vacaciones, jornada laboral e indemnizaciones para jóvenes de hasta 30 años, que, según la visión sindical, permitirían promover la contratación sin afectar las protecciones de quienes ya están registrados. Los nuevos trabajadores accederían al paquete completo de protecciones recién al cumplir esa edad.

Se trata de un modelo que preserva los derechos de los trabajadores con antigüedad y crea un escalón intermedio para los nuevos ingresos. Ese tramo, todavía en una versión preliminar, será el núcleo de la oferta que la CGT buscará introducir en una eventual mesa de negociación.

En despachos oficiales la idea no cayó mal. Sectores del Gobierno que mantienen diálogo con dirigentes sindicales interpretaron que la propuesta podría facilitar la promoción del empleo joven sin alterar de manera inmediata el núcleo del régimen vigente.

Mientras tanto, la Casa Rosada insiste en que la reforma está cerrada y lista para su presentación. La expectativa es que el Senado abra el debate la semana próxima y mantenga un calendario acelerado durante el verano. Ese escenario vuelve más urgente para la CGT llegar con una estrategia unificada y con el análisis completo de su contrapropuesta. El margen entre acuerdo y conflicto sigue abierto.

Mantendrá la prudencia pública hasta conocer el proyecto oficial, pero el endurecimiento interno avanza más rápido que las señales de negociación que emite el Gobierno. El martes será el punto de partida para definir cómo y con qué volumen se librará la próxima batalla legislativa.