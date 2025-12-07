Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 DIC 2025 | 26º
X
Policiales

Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron para contener un incendio de pastizales en El Zanjón

El foco ígneo se desató este domingo en el kilómetro 1123 de la Ruta 9. No hubo heridos, pero el operativo continúa para evitar que el fuego avance hacia zonas pobladas.

Hoy 17:37

Un importante operativo de emergencia se desplegó este domingo en El Zanjón, en el departamento Capital, debido a un incendio de pastizales que obligó a intervenir a varias unidades de bomberos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las llamas se concentraron en el kilómetro 1123 de la Ruta Nacional 9, donde cuatro dotaciones trabajan de manera coordinada para circunscribir el foco y evitar que se propague hacia áreas cercanas.

En medio de la intensa labor, las autoridades confirmaron que no hubo personas afectadas, aunque el humo y la magnitud del siniestro mantienen a los equipos en alerta permanente.

Los bomberos continúan con las tareas de enfriamiento y control, mientras se solicita a los conductores extremar precauciones al circular por la zona.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cayó un punto de narcomenudeo en Capital: secuestraron cocaína, $2 millones y celulares de alta gama
  2. 2. Video: así fue el violento accidente que dejó a una mujer en estado crítico en Las Termas
  3. 3. Franco Colapinto finalizó último en el GP de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris
  4. 4. El tiempo para este domingo 7 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor y posibles chaparrones hacia la noche
  5. 5. Millonaria estafa: playeros se quedaron con más de $100.000.000
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT