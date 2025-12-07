Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron para contener un incendio de pastizales en El Zanjón

El foco ígneo se desató este domingo en el kilómetro 1123 de la Ruta 9. No hubo heridos, pero el operativo continúa para evitar que el fuego avance hacia zonas pobladas.

Hoy 17:37

Un importante operativo de emergencia se desplegó este domingo en El Zanjón, en el departamento Capital, debido a un incendio de pastizales que obligó a intervenir a varias unidades de bomberos.

Las llamas se concentraron en el kilómetro 1123 de la Ruta Nacional 9, donde cuatro dotaciones trabajan de manera coordinada para circunscribir el foco y evitar que se propague hacia áreas cercanas.

En medio de la intensa labor, las autoridades confirmaron que no hubo personas afectadas, aunque el humo y la magnitud del siniestro mantienen a los equipos en alerta permanente.

Los bomberos continúan con las tareas de enfriamiento y control, mientras se solicita a los conductores extremar precauciones al circular por la zona.