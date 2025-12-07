Ingresar
“Lo hago por el amor que tengo por los chicos”: Silvia abre las puertas de su hogar para celebrar la “Fiestita de Jesús” en Villa del Carmen

Silvia impulsa desde hace cuatro años una celebración comunitaria destinada a niños y familias del barrio. La propuesta busca transmitir el verdadero sentido de la Navidad y fortalecer los vínculos entre vecinos.

Hoy 22:21

En Villa del Carmen, la Navidad tiene un capítulo propio. Desde hace cuatro años, Silvia López, vecina del barrio y organizadora de lo que ella llama “Fiestita de Jesús”, una actividad comunitaria que nació, como ella misma manifiesta, “por el gran amor que tiene a los niños” y de la necesidad de ofrecerles un espacio significativo, accesible y para acompañar a los más pequeños.

La celebración se realizará este sábado 20 de diciembre a las 18 hs, y está pensada como un encuentro donde los niños puedan vivir una tarde diferente. Silvia explica que la iniciativa surgió “por el gran amor que tengo a los niños”, y con la intención de aprender él significa de la Navidad “La idea es que conozcan el origen y la historia de Jesús y cuál es el verdadero sentido de estas fechas”, mientras rememora aquel primer encuentro y que poco a poco se convirtió en una tradición.

Año tras año, la “Fiestita de Jesús” reúne a más participantes. Las familias acompañan, los vecinos se suman, y los chicos encuentran un espacio para compartir, aprender y disfrutar con muchas propuestas interactivas. Este 2025, la fiesta tendrá un condimento especial: los talentos de los niños serán protagonistas.

La actividad creció con el paso de los años. Lo que comenzó como una pequeña reunión entre papeles, recortes y una lista de tareas que Silvia organizaba con la ayuda de su hermana Bety y su familia, hoy reúne a cada vez más vecinos y niños acompañados de sus papás que ven en la propuesta un lugar seguro y afectivo para sus hijos.

Silvia recuerda y nos regala un gran mensaje: “Si uno siembra cosas buenas en los chicos, la vida y el tiempo se encargan de hacerlas crecer”.

TEMAS Familias celebración Fiestita de Jesús Villa del Carmen Niños Navidad

