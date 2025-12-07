El despliegue navideño de Wanda Nara que sorprendió a sus fans

Con múltiples árboles y una fuerte presencia familiar, la mediática mostró su espíritu festivo. En redes, varios seguidores insinuaron que buscaba competir con la decoración de la China Suárez.

Wanda Nara mostró la increíble decoración navideña que eligió para su hogar en Buenos Aires. Al ver las imágenes, los usuarios no dudaron en compararlas con las que la China Suárez y Mauro Icardi compartieron para presumir cómo ambientaron su casa de Turquía.

Tal como se pudo ver en la grabación que compartió en sus redes, colocó siete árboles —uno más grande que el resto y seis con luces—, dos caballos y un cascanueces.

El detalle que no pasó inadvertido fue que el árbol más grande fue decorado con fotos familiares en las que aparecen ella, sus hijos —Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella— y Maxi López.

Aunque Wanda solo demostró su espíritu navideño, muchos usuarios no dudaron en comparar la decoración con la que la China y Mauro hicieron en su casa de Turquía y hasta especularon con una especie de competencia.

“La decoración que metió Wanda Nara para Navidad, por dios”, “Wanda Nara sabe cómo decirle moncha, a la moncha Suárez sin decirlo explícitamente. Qué nivel esa decoración”, “Wanda Nara le tiene que dar clases a cierta... Jamás serán jamás”, fueron algunos de los comentarios que más se replicaron en redes.