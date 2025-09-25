“Las engañaron”: el reclamo del abuelo tras el triple femicidio y el posteo desesperado de la hermana de Lara

El hombre afirmó responsabilizarse por sus palabras y reveló que escuchó audios de Lara, aunque no se conoció su contenido por el secreto de sumario impuesto en la causa.

Hoy 08:26

El abuelo de Brenda y Morena aseguró que todo “está saliendo a la luz” y apuntó fuertes acusaciones hacia quienes callaron. Al mismo tiempo, la hermana de Lara rechazó las acusaciones en su contra.

“¿Y qué hicieron con Morena y Brenda? Las engañaron. Ahora está saliendo todo a la luz”, declaró con contundencia el abuelo de las dos víctimas mayores del triple femicidio en Florencio Varela, al reclamar justicia y visibilidad. Además, sostuvo: “Me decían que era la hermana de Lara. ¿Y la madre? Sale a hablar por televisión, se tira al piso y reza. ¿Quién iba a pensar que teníamos al diablo en la puerta de la casa de mi nieta?”.

El hombre afirmó responsabilizarse por sus palabras y reveló que escuchó audios de Lara, aunque no se conoció su contenido por el secreto de sumario impuesto en la causa. Sus declaraciones cobran fuerza en un contexto en que las autoridades ya confirmaron que el crimen fue transmitido “en vivo” por Instagram como parte de un diseño de terror.

Por su parte, Agostina, hermana de Lara, utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y denunciar hostigamiento: “Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venís a acusarme a mí de que yo la entregué, hijo de pu… Me venís a tirar tiros a la casa, andá a buscar a los peruanos. Lcty, yo también la perdí a mi hermana”, escribió, dejando al descubierto el clima de tensión y acusaciones cruzadas que rodean a la familia en estos momentos.