Balearon la casa de una de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela y su familia pidió protección

Un motociclista disparó varias veces contra la vivienda de la adolescente Lara Morena Gutiérrez, asesinada junto a dos amigas. Su madre tuvo que abandonar una protesta por justicia para radicar la denuncia.

Hoy 08:23

El triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo escalofriante este miércoles, cuando la familia de Lara Morena Gutiérrez, una de las tres adolescentes asesinadas, sufrió una brutal amenaza a balazos.

Según confirmaron fuentes policiales, un motociclista pasó frente a la casa donde vivía Lara y disparó varias veces contra la vivienda, generando pánico en sus habitantes. La casa está ubicada en un barrio popular de Florencio Varela, donde aún se viven momentos de profunda conmoción tras el femicidio de Lara, Morena Verri y Brenda del Castillo.

La madre de Lara, que se encontraba participando de una manifestación para exigir justicia por su hija, debió abandonar la protesta para radicar la denuncia. Lo hizo acompañada por una tía de la víctima en una dependencia policial de La Tablada, en el partido de La Matanza.

Ambas mujeres manifestaron ante la policía su temor a que el ataque se repita: la madre tiene otros cinco hijos bajo su cuidado, y ahora teme por su seguridad. “Sienten que la vida de sus familiares corre peligro”, aseguraron las fuentes.

La hermana de Lara, Agostina, fue quien hizo pública la amenaza a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de angustia y enojo, denunció que los atacantes dispararon contra su casa y que algunas personas la acusan de haber "entregado" a su hermana.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venís a acusarme a mí de que yo la entregué, hijo de pu... Me venís a tirar tiros a la casa. ¡Andá a buscar a los peruanos! Lcty, yo también la perdí a mi hermana”, escribió Agostina, en una historia que rápidamente se viralizó.

El mensaje expone el clima de tensión extrema que rodea a las familias de las víctimas, y la falta de garantías de seguridad aún después del crimen.

Por el triple femicidio, hay cuatro personas detenidas: dos hombres y dos mujeres, una pareja argentina y otra peruana. Según las primeras investigaciones, el crimen fue transmitido en vivo por Instagram y estaría vinculado a un entramado de violencia, manipulación y drogas.

La Justicia investiga si las adolescentes fueron llevadas con engaños hasta el lugar del crimen y evalúa la posible participación de otras personas. La causa avanza bajo estricto secreto de sumario.