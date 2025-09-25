Instituto amargó el debut de Quimsa en el Ciudad por la Liga Nacional

En un final para cualquiera, la Gloria se impuso 73-72 sobre la Fusión con un doble agónico de Monacchi. Los santiagueños buscarán recuperarse el domingo ante Argentino de Junín.

25/09/2025

En un partido vibrante y de final abierto, Instituto derrotó 73-72 a Quimsa en Santiago del Estero gracias a un doble agónico de Tomás Monacchi, que selló la victoria en la última jugada del encuentro. La derrota deja a la Fusión con la necesidad de recuperarse rápido, ya que el domingo recibirá a Argentino de Junín desde las 21.

En los primeros minutos ambos equipos se encontraron erráticos hasta que lograron acomodarse, Vildoza sumaba a distancia para la visita y en el dueño de casa Robinson anotaba cinco para igualar las cosas en siete. Vildoza y Garello eran los referentes en la ofensiva de Instituto, mientras que la Fusión siguió firme con Robinson (nueve en el cuarto) y un buen ingreso desde el banco de Figueredo y Cavallero para adelantarse 25 a 20.

Collomb y Negron ampliaron la distancia para los santiagueños pero Instituto no tardó en contestar gracias a Saiz cerca del aro y un doble con falta de Monacchi. Romano comenzó a sumar cerca del canasto rival y un triple de Robinson sobre el final del primer tiempo colocaban el 45/41 local.

El tercero comenzó con cinco minutos de baja efectividad para Instituto (solo dos puntos, Quimsa tampoco lucia en ofensiva pero Meyinsse y Cavallero ponían distancia de diez puntos. Luego de un tiempo muerto la visita descontó con aciertos de Boone aunque los dirigidos por coach Ramella mantuvieron distancias (60/54 a falta de un cuarto) gracias a una bomba de Figueredo y el aporte de Lema.

En tres minutos el equipo cordobés emparejó las cosas con tiros de Boone y Copello, 66 a 66 con 6'41" para la definición. El dueño de casa no estaba fino cuando atacaba y Copello le daba el liderazgo parcial a Instituto. La Fusión levantó con una racha de cuatro a cero y tras unas buenas defensas tuvo chances de aumentar su score pero Robinson perdía el balón, el elenco dirigido por Vadell anotaba uno de dos en libres con Copello, en la siguiente el santiagueño no anotó y Monacchi tras un rebote ofensivo adelantaba a la gloria 73/72 con un segundo para el final. Tras pedido de minuto, Quimsa tuvo la última con Robinson pero no logró anotar. Victoria de Instituto 73 a 72. Tomás Monacchi sumó 18 para los ganadores además de los 17 de Vicente Garello, en los locales 16 de Brandon Robinson

Argentino de Junín será el próximo rival de Quimsa este domingo desde las 21 horas en el Estadio Ciudad, por su parte Instituto enfrenta a Olímpico el sábado desde las 11 horas.