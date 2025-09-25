Flamengo eliminó a Estudiantes en los penales y se medirá con Racing en las semis de la Libertadores

El Pincha venció 1-0 en los 90 minutos al Mengao, pero cayó en la serie de tiros desde los doce pasos (4-2), con Agustín Rossi como protagonista.

La inmensa diferencia de presupuesto solo se vio reflejada en la tanda de penales. El plantel de Flamengo, valuado en 195,9 millones de dólares, sufrió más de la cuenta ante un Estudiantes que con apenas 46,6 millones de cotización lo llevó al límite. Tras un 2-2 en el global, el Fla se impuso 4 a 2 desde los doce pasos y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El Pincha quedó condicionado en el primer tiempo en Río, donde arrancó 0-2 abajo y fue superado claramente. Sin embargo, después de esos fatídicos 45 minutos, el equipo de Eduardo Domínguez jugó con carácter tanto en Brasil como en La Plata. Con orden, entrega y personalidad, estuvo a un paso de dar el golpe contra un gigante que lidera el Brasileirao y cuenta con figuras internacionales como De Arrascaeta, Jorginho, Saúl Ñíguez y Pedro.

La actuación albirroja fue titánica: la dupla de centrales Santiago Núñez y Facundo Rodríguez se multiplicó en defensa; Amondarain hizo un despliegue enorme; y Benedetti dejó una de las imágenes más emotivas con un golazo y un lujo en un tanto invalidado por offside. En la tanda de penales fallaron Ascacíbar y el propio Benedetti, pero nada puede opacar la valentía de un equipo que terminó la serie con siete futbolistas surgidos de su cantera.

Estudiantes murió de pie. Se plantó con inteligencia, mordió cada pelota y honró su historia copera frente a un rival poderoso, pero vulnerable en defensa. Esta vez no alcanzó, pero su actuación quedará como una de esas noches que agigantan la mística del León.