Todo confirmado para River vs. Racing por la Copa Argentina

El cruce de cuartos de final entre el Millonario y la Academia será el jueves 2 de octubre. El horario sorprendió.

Hoy 13:20

La eliminación de River en la Copa Libertadores potenció el valor de un choque que ya venía cargado de morbo: en la Copa Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará a Racing por un lugar en semifinales. El duelo fue confirmado para el jueves 2 de octubre a las 18, en el Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central.

La designación de la sede sorprendió, ya que los candidatos iniciales eran Córdoba y Mendoza, plazas habituales para este tipo de encuentros. Finalmente, el estadio del Canalla, con capacidad para 46.955 espectadores, será el escenario del clásico cruce. El horario temprano, inusual para un partido de esta magnitud, responde a una medida de seguridad: se busca que el operativo se realice con luz natural.

El ganador de la serie se sumará a la lista de semifinalistas que ya integran Belgrano, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, rival del vencedor de esta llave. Para River, además, la designación tiene un condimento extra: será la primera vez que dispute un encuentro de Copa Argentina en Arroyito, y pocos días después deberá volver allí para enfrentar al equipo de Holan y Di María por la Liga Profesional.

Será apenas el tercer partido de Copa Argentina en el estadio rosarino: en esta edición ya albergó el Belgrano 2-0 Independiente del pasado 1° de agosto, mientras que en 2011 recibió un Colón 2-1 Talleres por 32avos de final.