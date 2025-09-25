El CCB potencia la 15ª Feria provincial del Libro con el 4º Espacio Infanto Juvenil y de Cómic

En diálogo con Diario Panorama, la directora del complejo cultural, Porf. Cristina Campitelli, destacó la masiva participación de escuelas y familias, además de las propuestas innovadoras que ofrece este espacio en la 15ª Feria Provincial del Libro.

Hoy

Por Álvaro Cortez

La directora del Centro Cultural del Bicentenario (CCB), Prof. Cristina Campitelli, expresó su satisfacción por el desarrollo de la 15ª Feria Provincial del Libro y destacó la importancia del 4º Espacio Infanto Juvenil y de Cómic, que funciona en las instalaciones del CCB.

En diálogo con Diario Panorama, Campitelli explicó que este espacio nació en pandemia y se consolidó como un complemento a la programación principal. “Queremos que los niños desde el jardín hasta la universidad tengan un lugar propio para disfrutar del libro y de diferentes actividades culturales durante cinco días”, señaló.

La directora remarcó que el CCB ofrece propuestas novedosas como la carpa de los niños, un área dedicada al cómic, un espacio virtual y un espacio sensorial sobre medio ambiente con luces y sonidos. “Hay momentos en los que los lugares ya no alcanzan para contener a tantos chicos, pero siempre hay algo nuevo para descubrir”, afirmó.

Campitelli subrayó el esfuerzo del Gobierno provincial para sostener estos espacios culturales con entrada libre y gratuita. También valoró el trabajo articulado con el Ministerio de Educación, la Municipalidad de la Capital y los docentes de distintas instituciones. “Es un trabajo que comienza dos meses antes y que permite que los chicos muestren lo que aprendieron y vivan experiencias nuevas”, dijo.

Por último, agradeció al personal del CCB que hace posible la feria. “Sin el compromiso de los administrativos, los guías y todos los colaboradores, no podríamos llevar adelante un evento de esta magnitud”, concluyó.