El Instituto Santo Tomás de Aquino participará en la 15° Feria del Libro con un taller de reflexión

Los estudiantes de 4° y 5° año presentarán el taller “Semillas de Paz y de Esperanza”, una propuesta interdisciplinaria que invita a reflexionar sobre la ecología integral y el mensaje del Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si.

Hoy 18:45

La Comunidad Educativa del Instituto Santo Tomás de Aquino -Nivel Secundario- formará parte de la 15° edición de la Feria del Libro “Identidad escrita. Cultura viva”, que se desarrollará en el Fórum.

Los estudiantes de 4° y 5° año, junto a los docentes Mariano Valentini y Elizabeth Cejas, estarán a cargo del Aula Taller “Semillas de Paz y de Esperanza”. La actividad tendrá lugar en el Aula N°2 el viernes 26 de septiembre, de 10 a 12 horas, y estará destinada a alumnos del Nivel Inicial y Primario .

El proyecto interdisciplinario busca visibilizar el trabajo de sensibilización realizado en diferentes espacios curriculares, con el eje transversal de Educación para la Vida. En este marco, se invita a reflexionar y actuar en línea con el mensaje del Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si, y con el lema del Año Jubilar: “Peregrinos de Esperanza”.

Durante el taller, los jóvenes utilizarán recursos audiovisuales y juegos para promover la concientización y el compromiso en torno a la ecología integral. La propuesta retoma el mensaje del Génesis 2,15, que invita a “labrar y cuidar el jardín del mundo”, como ejemplo de respeto mutuo entre el ser humano y la naturaleza.