Obras Públicas de la Municipalidad trabajó en el mantenimiento de calles de la zona céntrica

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital lleva adelante un mantenimiento general de las calles de la zona centro para mejorar la superficie de rodamiento de vehículos.

Hoy 21:30

El personal de la repartición realizó los trabajos con concreto asfáltico durante las horas de la siesta para evitar complicaciones con el tránsito.

La tarea abarca la zona localizada entre las avenidas Rivadavia, Moreno Alsina y calle Olaechea.

Para el caso de la calle Entre Ríos, entre Congreso y San Juan, se hizo un trabajo integral en toda la cuadra, mientras que en otras calles se opera sobre sectores puntuales que no están en óptimas condiciones.

